Inter, Conte: "Mercato? Io non voglio nessuno"

ROMA, 10 GEN - "L'Inter deve avere una rosa importante se vuole ambire a qualcosa di grande, non vedo perché non si possa pescare dalla panchina". Così Antonio Conte parla a Dazn dei cambi effettuati nel secondo tempo. Dal mercato, però, non si aspetta nulla ed è stato chiaro: "Quest'anno il verbo volere non esiste. Il mercato non ci riguarda. Già ad agosto mi è stata comunicata la linea del club e infatti Hakimi lo avevamo preso già ad aprile dell'anno scorso. Io non voglio nessuno. Lavoro con i calciatori che ho a disposizione. Ci sono pregi e difetti in questa rosa, ma andremo a combattere con questi". Poi, continua sulla partita: "Penso sia stata una buona partita, giocata bene anche nel primo tempo, contro la Roma che ha gli stessi obiettivi che abbiamo noi e che ha solo 3 punti meno". (ANSA).