Sci : cdm; slalom Adelboden, vince Schwarz e Moelgg 14/o

ADELBODEN (SVIZZERA), 10 GEN - L'austriaco Marco Schwarz ha vinto lo slalom speciale di cdm disputato a Adelboden, Svizzera. Per lui, 28 anni è il terzo successo in carriera. Schwarz ha conquistato il gradino più alto del podio grazie al tempo di 1.52.69 con il quale ha preceduto -in una seconda manche molto difficile che ha visto fallire parecchi campioni- il tedesco Linus Strasser col tempo di 1.52.83, terzo l'inglese Dave Ryding in 1.52.84. Per l'Italia il migliore, e già questo dovrebbe far riflettere, è stato con i suoi 38 anni il veterano azzurro Manfred Moelgg 14/o in 1.53.65 . Poi in classifica c'è Simon Maurberger 18/0 in 11.54.01. Mentre fuori è finito Giuliano Razzoli, hanno invece sbagliato molto anche Tommaso Sala e Riccardo Tonetti che hanno comunque portato a termine la gara accumulando però distacchi enormi. Ora il programma di coppa prevede la prestigiosa trasferta di Wengen, con due discese ed uno slalom da venerd a domenica. Ma Wengen è in forse perchè ci sono troppi casi di covid, un rischio per gli atleti. La federazione Svizzera - sentite le proprie autorità sanitarie - ha però dato il via libera pur avendo comunque pronto un piano B per non perdere queste importanti gare. Nel pomeriggio la decisione finale della Fis. (ANSA).