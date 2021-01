Dakar: 7/a tappa a Al Rajhi per auto e Brabec per le moto

ROMA, 10 GEN - E' andata al pilota saudita Yazeed Al Rajhi, al volante di una Toyota, la vittoria della settima tappa della Dakar, da Ha'il a Sakaka di 458 km, nel territorio dell'Arabia Saudita. Al secondo posto per le auto si è classificato il francese Stephane Peterhansel (Mini) superato da Al Rajhi nei km finali della prova. Terzo lo spagnolo Carlos Sainz (Mini) a 1'15", quindi il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) a 2'48". Al comando della classifica generale c'è sempre Peterhansel, secondo Al-Attiyah. Nelle moto la vittoria è andata all'americano Ricky Brabec in sella alla Honda, seguito dal compagno di squadra cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo e dall'altro americano Skyler Howes su Ktm. In classifica generale al comando c'è Florimo, seguito dall'australiano Toby Price. Domani ottava tappa da Sakaka a Neom, di 375 km. (ANSA).