Sci: cdm; podio Italia, Bassino seconda in superg St.Anton

ST ANTON, 10 GEN - Italia ancora sul podio con il secondo posto della piemontese Marta Bassino in 1.17.98 nel superG di cdm di San. Anton. Per lei è il 15/o podio in carriera. Ha vinto la svizzera Lara Gut -Behrami, detentrice della coppa del mondo del 2016 e moglie del calciatore Varon Behrami, centrocampista del Genoa. Terza l'altra svizzera Corinne Suter in 1.18.02. Subito fuori, ma senza danno a causa di un avvallamento che l'ha sbilanciata, è finita invece Sofia Goggia, reduce dal trionfo di ieri in discesa. Per l'Italia - in un vero superG, velocissimo, pieno di curve e con al centro il difficilissimo e vertiginoso passaggio della cascata di ghiaccio in cui per giunta si passa dal pieno sole all'ombra - ci sono poi Federica Brignone, ottima 5/a in 1.18.54 anche se non soddisfatta della sua prestazione, ed Elena Curtoni 11/a in 1.19.67. Francesca Marsaglia ha invece inforcato alla penultima porta con conseguente brutta caduta con lunga scivolata sin oltre il traguardo e gran botta all'anca. Fuori per salto di porta anche la giovane trentina Laura Pirovano. La prossima tappa di cdm donne è sempre in Austria, nel salisburghese, per lo slalom notturno di martedì a Flachau. (ANSA).