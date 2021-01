Sci: cdm; in slalom Adelboden in testa Noel, Vinatzer fuori

ADELBODEN (SVIZZERA), 10 GEN - Il francese Clement Noel in 53.01 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Adelboden. Dietro di lui il suo connazionale Victor Muffat-Jeandet in 53.42 e lo svizzero Loic Meillard in 53.43. E' invece finito fuori per una inforcata, la seconda in serie dopo Zagabria, l'atteso azzurro Alex Vinatzer che stava facendo una bellissima gara. Alex ha proseguito comunque la gara e avrà pertanto probabilmente una multa dalla Fis, come prevede il regolamento. Miglior azzurro, dopo la prova dei primi trenta al via, è così il veterano Manfred Moelgg, al momento 14/o in 54.26. Per l'Italia più indietro vi sono poi - in una gara anche oggi con condizioni meteo e di neve perfette e un fondo finalmente ghiacciato o comunque durissimo - Simon Maurberger in 54.90, Giuliano Razzoli in 55.03 e Stefano Gross in 55.23 Seconda manche alle ore 13,30. (ANSA).