Sci: incidente Ford, statunitense sta meglio

ADELBODEN, 09 GEN - Allarme rientrato per lo sciatore statunitense Tommy Ford, rovinosamente caduto stamattina nel gigante di cdm di Adelboden. Lo sciatore di 31 anni dell'Oregon - che ha ripreso conoscenza e parlato con i soccorritori già durante il trasporto in elicottero all'ospedale - ha riportato nell'incidente danni meno gravi di quanto temuto alla testa ed alla schiena. Viene però ancora tenuto sotto controllo per una lesione ad un ginocchio. (ANSA).