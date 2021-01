Milan vola con Leao e Kessie, Torino battuto 2-0

ROMA, 09 GEN - Il Milan riprende la corsa in vetta alla classifica. Dopo lo stop con la Juventus, la squadra di Pioli - che ritrova Ibrahimovic, per lui uno scampolo di gara nel finale - a San Siro si prende i tre punti battendo il Torino 2-0: la sblocca Leao al 25', al 36' arriva il raddoppio di Kessie su rigore concesso dopo il consulto Var. I granata provano a reagire, e al 43' prende la taversa Rodriguez su punizione. Nel recupero Sirigu evita il 3-0 di Kessié. Al 5' della ripresa contatto in area di rigore tra Tonali e Verdi: Maresca assegna il penalty al Toro, ma poi lo annulla dopo la visione al Var. Intanto Tonali, rimasto a terra, è costretto a uscire in barella, al suo posto Dalot. Il Milan allunga a 40 punti, in attesa di Roma-Inter, la sfida delle inseguitrici. (ANSA).