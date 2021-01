Liga: il Barcellona torna super con Messi e Griezmann

ROMA, 09 GEN - Il Barcellona non sembra volersi più fermare. La squadra di Ronald Koeman ha conquistato la terza vittoria nelle ultime quattro partite della Liga, imponendosi 4-0 nello stadio Nuevo Los Carmenes di Granada, in una serata stranamente gelida per la regione dell'Andalusia. Due gol ciascuno della coppia Messi-Griezmann regalano il successo ai blaugrana sulla formazione guidata da Diego Martinez. I catalani - che hanno dovuto incassare l'ennesimo infortunio di Umtiti - hanno ipotecato il successo già nel primo tempo, chiuso in vantaggio di 3 gol. Messi è rimasto in campo 65', poi è stato sostituito dall'attaccante Braithwaite. Con questa vittoria, nell'attesa che questa sera scenda in campo il Real Madrid (a Pamplona) e alla luce del rinvio del match dell'Atletico Madrid, il Barca s'insedia al terzo posto in classifica, con 34 punti, a -2 dai 'Blancos' e a -4 dai 'Colchoneros', che hanno disputato però tre partite in meno. Nell'altra sfida odierna della 18/a giornata, successo del Siviglia sulla Real Sociedad (3-2) al Ramon Sanchez Pizjuan grazie a una tripletta di En-Nesyri. Gli andalusi di Julen Lopetegui sono al 6/o posto in classifica, con 30 punti, e hanno raggiunto proprio la squadra di San Sebastian. (ANSA).