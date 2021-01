Bundesliga: Lipsia ko col Dortmund, mancato sorpasso al Bayern

ROMA, 09 GEN - Il Bayern Monaco cade in piedi nella 15/a giornata della Bundsliga. La squadra campione d'Europa per club, che ieri sera è stata sconfitta clamorosamente a Moenchengladbach dal Borussia (3-2 dopo essere stata in vantaggio 2-0), è comunque rimasta in vetta alla classifica del campionato tedesco, perché il Lipsia - in grado di scavalcarla al vertice - è stato sconfitto in casa da un altro Borussia, il Dortmund. Alla Red Bull Arena si è consumato il mancato sorpasso. E' finita 3-1 per i gialloneri, che sono passati in vantaggio al 10' della ripresa con Sancho; in seguito è entrato in scena il bomber norvegese Erling Haaland, che ha fatto centro al 26' e al 39'. Inutile il gol al 45' per i padroni di casa firmato da Sorloth. In classifica il Bayern Monaco è fermo, ma in testa, a 33 punti, il Lipsia è a quota 31. Oggi ha frenato anche la terza forza del campionato, il Bayer Leverkusen, fermato in casa (1-1) dal Werder Brema e adesso a 29 punti, ossia al terzo posto. Altri risultati: Friburgo-Colonia 5-0, Union Berlino-Wolfsburg 2-2, Schalke 04-Hoffenheim 4-0, Magonza-Eintracht Francoforte 0-2. (ANSA).