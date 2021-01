Calcio: Juve; Pirlo 'Demiral è pronto, può partire titolare'

TORINO, 09 GEN - "Demiral sta abbastanza bene, avendo già giocato più partite in stagione, lo vedo più pronto e può partire titolare": il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, svela il possibile sostituto in difesa per De Ligt, colpito dal Coronavirus. "Anche Chiellini sta recuperando, presto sarà a disposizione anche lui" ha aggiunto l'allenatore bianconero. (ANSA).