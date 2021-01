Calcio: Inzaghi, vittoria a Parma come regalo per 121 anni

ROMA, 09 GEN - "Cosa desidero per il compleanno della Lazio? La vittoria di domani, è la cosa più importante per noi in questo momento. Vorremmo regalarla alla società e ai nostri tifosi". È l'auspicio di Simone Inzaghi, nel giorno del 121esimo compleanno della Polisportiva biancoceleste e alla vigilia della delicata trasferta in casa del Parma che anticipa la marcia di avvicinamento al derby del 15 gennaio. "Sarà una settimana importante per noi - avverte il tecnico della Lazio in conferenza stampa - ma non guardo molto in là. Dobbiamo guardare alla partita successiva e il nostro focus in questo momento resta il Parma. È la classica partita-trappola, dovremo essere pronti". Tra le opzioni in attacco, possibile una riconferma di Caicedo al fianco di Immobile. L'attaccante è molto ricercato ed è tra i più gettonati in uscita: "Sappiamo che con il mercato aperto per tutti gli allenatori è una situazione strana - conclude Inzaghi - Ma ho visto il ragazzo molto bene, domenica ha fatto una buna gara, dovrò valutare". (ANSA).