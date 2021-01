Figc: Gravina si ricandida, il mio 4-3-3 per rilancio calcio

ROMA, 09 GEN - "Ho depositato stamattina la mia candidatura alla presidenza della Federcalcio". Lo annuncia il presidente della Figc Gabriele Gravina, in un incontro con i giornalisti a via Allegri. 'Una partita per il futuro', il titolo della piattaforma programmatica di Gravina, che in 128 pagine ha riassunto così il suo schema: "Giocheremo con un modulo offensivo e tutto votato all'attacco - precisa il numero uno del calcio uscente - un mio 4-3-3 per il rilancio del calcio italiano. In difesa il sistema delle regole, in attacco punta centrale la sostenibilità, ai lati il patrimonio dei nostri giovani e la riforma dei campionati". A sostenerlo "la quasi unanimità di cinque componenti: le tre leghe professionistiche e le due componenti tecniche di calciatori e allenatori. Una dimostrazione di grande stima e considerazione", conclude Gravina. (ANSA).