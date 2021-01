Coni: Gravina, 'Voterò Malagò, con lui rapporto costruttivo'

ROMA, 09 GEN - "Con Malagò c'è sempre stata dialettica. Ci possono essere condivisione e anche contrasto, ma è proprio grazie a questo che il nostro è sempre stato un rapporto costruttivo e a vantaggio di tutto lo sport italiano. Per questo appoggio la sua candidatura alla presidenza del Coni". Così il numero uno uscente della Figc, Gabriele Gravina, nel giorno in cui a via Allegri ha annunciato la sua ricandidatura alla presidenza della Federcalcio. (ANSA).