Germania: Moenchengladbach rimonta e batte il Bayern

ROMA, 08 GEN - Il Bayern Monaco, capace domenica scorsa di rimontare da 0-2 a 5-2 col Magonza, ha subito la stessa sorte inflitta alla squadra renana nell'anticipo della 15/a giornata di Bundesliga, perdendo 3-2 a Moenchengladbach dopo essere stato in vantaggio per 2-0. E' la seconda sconfitta stagionale per la squadra di Flick che resta prima con 33 punti ma rischia di essere superata dal Lipsia, impegnato peraltro domani nel big match col Borussia Dortmund, che recupera il bomber Haaland. Il Moenchengladbach sale al settimo posto a quota 24, più vicino alla zona Europa. Niente al Borussia Park lasciava presagire un tale risultato a metà del primo tempo, quando i campioni di Germania conducevano 2-0 per la rete su rigore di Lewandowski (al 20/o centro in campionato) e il raddoppio di Goretzka. In meno di 10' il centrocampista del 'Gladbach Hoffman con una doppietta ha riequilibrato la situazione prima dell'intervallo e nella ripresa ha fornito l'assist per la rete decisiva di Neuhaus. (ANSA).