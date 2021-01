Pioli: "Il Milan è forte, una squadra che non molla mai"

MILANO, 08 GEN - "Noi ci sentiamo forti e i giocatori me lo dimostrano in tutte le situazioni. Il Milan è una squadra che non molla mai, anche contro la Juventus è stato così. Sappiamo però che, per restare a certi livelli, serve mantenere alta la forma fisica e mentale. Poi, ad aprile, quando la classifica ci potrà dire di più, guarderemo partita per partita". L'allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Torino, assicura che non ci saranno contraccolpi dopo la sconfitta rimediata mercoledì sera contro la Juventus. "La maggior parte dei giocatori mi ha chiesto di rivedere le immagini, per poter essere più pericolosi e subire meno. Per far capire qual è la concentrazione della squadra. C'è grande voglia di mettere in campo subito una prestazione convincente. Non è stato necessario un particolare intervento né da parte mia né da parte di Maldini. I giocatori sanno che siamo sulla strada giusta. C'è la consapevolezza delle nostre qualità e convinzione nei nostri mezzi". (ANSA).