Calcio: Pioli,tante assenze? Stringere i denti e resistere

MILANO, 08 GEN - "Sappiamo che dovremo stringere i denti. Se saranno confermate altre defezioni saranno tanto i giocatori assenti. Puntiamo a rientrare a pieno regime o quasi contro il Cagliari. Dobbiamo resistere, poi con sette, otto, nove, assenze qualsiasi squadra sarebbe in difficoltà ma siamo positivi, siamo concentrati a far bene e abbiamo le qualità per fare la partita": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Torino. (ANSA).