Atalanta, Gasperini: "Inzaghi ha il calcio in testa"

BERGAMO, 08 GEN - "Filippo Inzaghi è un ragazzo che ha una passione incredibile. Per come l'ho conosciuto io anche dopo, posso dire che ha il calcio in testa". Alla vigilia dell'anticipo di domani a Benevento, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, elogia il collega. "E' partito molto in alto, subito dal Milan, ma poi ha avuto l'umilità di passare da realtà più basse e risalire. Due anni fa c'era venuto anche a trovare qui a Zingonia - spiega il tecnico dei nerazzurri -. Il Benevento è una squadra veloce che ribalta bene il gioco, ha una bella convinzione. Difficilmente una neopromossa parte così bene. Sappiamo come gioca, e noi proprio perché è una partita difficile dobbiamo giocare bene". Gasperini prova a interpretare la sfida: "Quest'anno il fattore-campo conta veramente poco, non essendoci pubblico. Rimane il fatto che l'avversario di turno ha vinto sei partite, anche se due sole in casa, e per una neopromossa sono tante. Il segnale dell'equilibrio del campionato è la sconfitta in casa del Napoli con lo Spezia". C'è anche un appunto per il calendario: "Muriel si trascina qualche problema muscolare, ce lo portiamo dietro ma è in dubbio. In questo momento l'unica preoccupazione è dover giocare sempre ogni tre giorni, tra la Coppa Italia il 14 contro il Cagliari e il recupero contro l'Udinese il 20. L'anticipo di sabato 23 in casa del Milan, con quest'ultima partita in mezzo, diventa eccessivo. Ogni impegno è pressante, è il frutto di questa stagione particolare. Basta poco a spostare il trend da una parte o dall'altra". (ANSA).