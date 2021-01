Spezia: Felugo entra a far parte del Cda del club

GENOVA, 08 GEN - Nuovo ingresso nel Cda dello Spezia. Maurizio Felugo, uomo di fiducia del gruppo che fa capo al patron Volpi, già presidente della Pro Recco Waterpolo 1913, entra in qualità di consigliere con delega all'area tecnico-sportiva. Felugo avrà responsabilità nella pianificazione della compravendita dei calciatori e del consolidamento delle strategie che hanno permesso al club ligure di raggiungere una storica promozione in Serie A. "L'ingresso - spiega la società in una nota - rappresenta un ulteriore rafforzamento del tessuto dirigenziale del club, finalizzato a rendere sempre più solide le strategie operative da attuare nel prossimo futuro. Maurizio Felugo, considerati gli importanti risultati già raggiunti come dirigente sportivo, è stato individuato quale la migliore garanzia possibile del rispetto della filosofia gestionale della proprietà". (ANSA).