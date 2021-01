Covid: Pogacar e team si vaccinano, 'ridiamo vita alla vita'

ROMA, 08 GEN - Lo sloveno Tadej Pogacar, vincitore del Tour de France 2020, e il suo team UAE Emirates, si sono vaccinati contro il Covid. L'intero gruppo si e' sottoposto alla profilassi ad Abu Dhabi, con il vaccino sviluppato dalla Sinopharm e approvato dal ministero della Salute degli Emirati Arabi. "Ridiamo vita alla vita", la scritta sulla maglia indossata per l'occasione, a favore di foto, dai 27 corridori e 32 membri dello staff della squadra, la prima a vaccinarsi contro il coronavirus. "La mia speranza per il 2021 - era stata qualche ora prima la dichiarazione di Pogacar, sul profilo twitter dell'Uci, la federazione mondiale del ciclismo - è poter tornare in qualche modo alla normalità, e che i tifosi possano tornare sui cigli delle strade per salutarci e darci tutta la loro energia". (ANSA).