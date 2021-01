Tennis: Antalya Open; Fognini al secondo turno

ROMA, 08 GEN - Fabio Fognini ha battuto in due set il ceco Michael Vrbensky ed è approdato al secondo turno degli 'Antalya Open' di tennis, che si stanno disputando sui campi in cemento della città turistica turca. E' stata una prima uscita stagionale convincente per il 33enne di Arma di Taggia, n.17 della classifica mondiale e terza testa di serie, che si è sbarazzato con il punteggio di 6-4 7-6(4), in un'ora e 39 minuti di gioco, del 21enne e meno titolato rivale, n.311 del ranking, promosso dalle qualificazioni. Il campione azzurro al secondo turno se la vedrà con il francese Jeremy Chardy, n.72 del ranking. I due si sono già affrontati sei volte, il bilancio è a favore dell'italiano con 5 vittorie. (ANSA).