Tennis: Antalya, primo turno ok per Berrettini

ROMA, 08 GEN - E' cominciato bene il 2021 per Matteo Berrettini. Il tennista romano ha vinto la sua gara d'esordio stagionale al torneo Antalya Open in Turchia. Il 24enne azzurro n.10 del ranking e primo favorito del seeding, ha superato facilmente al primo turno per 6-0 6-4, in meno di un'ora di gioco, il turco Ergin Kirkin, n.446 della classifica mondiale e in gara grazie ad una wild card. L'Antalya Open, nuovo ATP 250 dotato di un montepremi di 361.800 euro che si sta disputando sui campi in cemento della città turistica turca. Prossimo avversario per Berrettini il vincente del match tra il serbo Laslo Djere, n.55 del mondo, e il bulgaro Dimitar Kuzmanov, n.298 del ranking, proveniente dalle qualificazioni (dove al turno decisivo ha stoppato in tre set Andrea Pellegrino). (ANSA).