Calcio: ex presidente Fifa Blatter ricoverato in ospedale

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 08 GEN - Joseph Blatter, ex presidente della FIFA, è in ospedale. Stando a quanto riportato dal quotidiano svizzero Blick, il suo stato di salute è considerato grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non è ancora stato reso noto quale sia il motivo del ricovero dell'84.enne Blatter. "Mio padre è in ospedale. Migliora ogni giorno di più. Ma ha bisogno di tempo e di riposo", ha detto la figlia Corinne. (ANSA-AFP).