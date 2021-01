Sci: cdm; 1/a prova discesa St. Anton, Brignone 4/a

ST. ANTON (AUSTRIA), 07 GEN - L'austriaca Tamara Tippler e la svizzera Lara Gut-Behrami ex aequo in 1.25.80 sono state le più veloci nella prima prova cronometrata in vista della discesa di cdm di sabato a St. Anton e seguita domenica da un superG. Terzo tempo per l'altra austriaca Nina Ortlieb in 1.26.00. Ma subito alle loro spalle - in una discesa in cui molte atlete hanno soprattutto voluto studiare il tracciato- si è piazzata l'azzurra Federica Brignone 4/a in 1.26.26, poi Marta Bassino 9/a in 1.26.78, Per l'Italia - sui 2.268 metri della pista intitolata al campione locale Karl Schranz, con gran freddo, sole e condizioni ideali - vi sono poco più indietro anche Laura Pirovano in 1.27.10 oltre a Sofia Goggia, leader della classifica di disciplina con l'elvetica Corinne Suter, ed Elena Curtoni entrambe in 1.27.20. Poi ancora Nadia Delago in 1.27.62 e Francesca Marsaglia in 1.28.08 . Domani seconda ed ultima prova. Le previsioni meteo per i prossimi giorni sono buone. Ad Adelboden, nel cuore della Svizzera domani e dopodomani ci saranno invece due slalom gigante seguiti domenica da uno speciale. L'Italia si aspetta un buon risultato soprattutto da quest'ultima gara con Alex Vinatzer che vuole subito rimediare alla inforcata di Zagabria. (ANSA).