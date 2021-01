Sci: cdm; Noel guida slalom Zagabria, fuori Vinatzer

ZAGABRIA, 06 GEN - Il francese Clement Noel in 59.45 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Zagabria, prima gara del 2021. Seguono, in una gara molto difficile per il fondo morbido, il norvegese Sebastian Foss-Solevaag in 59.81 e l'austriaco Manuel Feller in 59.961. Mentre l'atteso Alex Vinatzer ha inforcato quasi subito e fuori sono finiti anche Simon Maurberger e Federico Liberatore. Dopo la prova dei primi 40 atleti miglior azzurro è Giuliano Razzoli, con poco allenamento alle spalle dopo il rientro dall'assenza per covid, ma al momento solo 24/o in 1.01.79. Per l'Italia - in una gara a tratti sotto una leggera nevicata e con un po' di nebbia, su un tracciato parecchio lungo e fondo cedevole soprattutto nella parte più bassa della pista, con neve trattata con sale per compattarla - ancora più indietro ci sono poi Tommaso Sala in 1.01.80, Manfred Moelgg in 1.02.06 e Stefano Gross in 1.02.07. Seconda manche alle ore 15,30. (ANSA).