Basket: Nba; LeBron e Davis show, è quarto successo Lakers

ROMA, 06 GEN - LeBron James e Anthony Davis con 26 punti a testa trascinano i Lakers al quarto successo consecutivo in questo avvio del campionato Nba. Battendo Memphis 94-92 i californiani volano al primo posto solitario a Ovest. Cifre a specchio per le due star di Los Angeles: LeBron James ha chiuso con 26 punti, 11 rimbalzi e 7 assist con 11/20 al tiro. Stesso score per con 10 rimbalzi e 4 assist (10/20 al tiro di cui 4/10 da tre) per Davis. In una serata in cui l'unico altro giocatore in doppia cifra è Dennis Schröder con 12, i Lakers sono comunque riusciti a chiudere i loro quattro giorni a Memphis con due successi. Negli altri match del campionato americano di basket, successo dei Brooklyn Nets che anche senza Kevin Durant hanno travolto gli Utah Jazz 130-96. n hanno alcun problema a sbarazzarsi dei Jazz. Il protagonista assoluto è Kyrie Irving, che chiude con 29 punti. Vincono anche i Denver Nuggets che battendo 123-116 Minnesota infliggono ai Timberwolves il quito ko consecutivo. Migliore in campo Nikola Jokic, tra i big di di questo inizio di stagione, con 35 punti, 15 rimbalzi e 6 assist. Sconfitta dei Clippers, che cedono a San Antonio 113-116, mentre Chicago batte 111-108 Portland: quarta vittoria nelle ultime cinque gare per i Bulls, che nonostante le tante assenze per covid portano a casa un successo importante sul campo dei Blazers rimontando 20 punti di svantaggio a inizio secondo quarto. Merito di sette giocatori in doppia cifra guidati dai 21 con 10 rimbalzi di Coby White e i 19+13 di Otto Porter, anche se a firmare il canestro del +4 a 10 secondi dalla fine è Zach LaVine autore di 18 punti. (ANSA).