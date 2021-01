Covid: Roma; tutti negativi, anche Fonseca a Crotone

ROMA, 06 GEN - Sospiro di sollievo in casa Roma: i convocati e tutto il gruppo squadra partito ieri per Crotone è risultato negativo al ciclo di tamponi fatto a mezzanotte. Confermata dunque la partita alle ore 15. La prima buona notizia è arrivata dalla negatività di Paulo Fonseca che raggiunge così la squadra in Calabria: dopo la positività al covid di Tiago Pinto, il club aveva preferito ritardare la partenza del tecnico che era stato a contatto con il nuovo general manager. Dopo altri due tamponi (l'ultimo stamattina) e entrambi negativi, l'allenatore ha ricevuto il via libera per Crotone, partendo dal gate privato di Ciampino. (ANSA).