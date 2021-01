Moriero e Miccoli sulla panchina della Dinamo Tirana

ROMA, 05 GEN - La Dinamo Tirana sarà guidata in panchina da una coppia tutta italiana, per la precisione leccese: si tratta di Francesco Moriero, ex ala tornante, nato nella città salentina, e di Fabrizio Miccoli, ex attaccante, originario di Nardò. Il primo è il nuovo allenatore della squadra della capitale albanese (per lui contratto biennale), il secondo sarà suo vice. Miccoli, inoltre, avrà il compito di coordinare il settore giovanile del club. I due sono stati presentati oggi, nel corso di una conferenza stampa. (ANSA).