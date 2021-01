Son si conferma miglior giocatore asiatico

ROMA, 05 GEN - Per il quarto anno di seguito, Son Heung-Min ha vinto il premio di miglior calciatore asiatico. E' stato il Tottenham a dare l'annuncio del riconoscimento assegnato al sudcoreano e ideato dal quotidiano cinese Titan Sports. Son, che da anni è protagonista in Europa come in Premier, ha battuto nettamente l'iraniano Sardar Azmoun, che gioca in Russia con lo Zenit San Pietroburgo, e il brasiliano Junior Negrao dell'Ulsan Hyundai. (ANSA).