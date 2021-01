Atletica, Mei: "Presidenza Fidal? Punto sul cambiamento"

ROMA, 05 GEN - Stefano Mei ha annunciato il programma di lavoro che farà da base al proprio mandato in caso di elezione a presidente della Fidal il 31 gennaio. Mei porta avanti un programma "ricco", che punta al "cambiamento". "L'atletica di oggi, ma soprattutto l'atletica stravolta dalla pandemia, va ripensata, sulla base di proposte innovative che possano restituire alla 'regina degli sport' il ruolo che in Italia ha avuto sul finire del secolo scorso, quand'era seconda nell'attenzione generale solo al calcio", spiega. La proposta del dirigente spezzino, campione europeo dei 10.000 nel 1986, si basa su un assunto: "La Fidal ha al proprio interno le risorse necessarie per operare i cambiamenti richiesti. Innanzitutto dal punto di vista economico, con oltre 29 milioni di budget che vanno però redistribuiti in base alle vere esigenze dell'apparato. Ogni capitolo di spesa della Fidal attuale è stato analizzato e sono stati identificati quei settori che hanno più bisogno d'investimenti, valorizzando le risorse interne e incentivando il settore tecnico con un deciso cammino verso la professionalizzazione, garantendo una stabilità economica agli atleti, ma soprattutto investendo sulle società, vero motore pulsante di tutta l'attività. Attualmente, fra spese di viaggio, eventi internazionali, costi del personale e consulenze, viene speso oltre il 48% del budget: è necessaria una completa 'spending-review'". Il programma di Mei tende a "cambiare l'atletica alla base e avrà bisogno di tempo per essere sviluppato, andando a toccare ogni ambito: dall'atletica d'élite a quella giovanile e amatoriale, dalle specialità su pista a quelle su strada e off-road, dalla comunicazione ai giudici, senza dimenticare il rapporto con la scuola che deve essere ripensato partendo dalle realtà periferiche". (ANSA).