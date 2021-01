Calcio: Pioli, Milan finora la squadra più forte in Italia

MILANO, 05 GEN - "Il Milan la squadra più forte in Italia? Fino a oggi i risultati dicono questo. Sappiamo le difficoltà del campionato italiano e la forza dell'avversario, con sette squadre di altissimo livello che si giocheranno un posto in Champions League. Noi dovremo stare lì fino alla fine per giocarcela". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus. "Scudetto? Dobbiamo migliorare tante situazioni, dobbiamo continuare a giocare con intensità e qualità. Se manteniamo alti questi due fattori, saremo protagonista ancora a lungo. Juve fuori dalla lotta se perde domani? Non credo, sedici giornate sono poche, c'è spazio per una squadra così forte per rimontare". (ANSA).