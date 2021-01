Calcio: Pioli, Ibra non ci sarà contro la Juventus

MILANO, 05 GEN - "Ibrahimovic? L'ho rimproverato, perché dopo il video che ha messo sui social sono stato tempestato di messaggi per sapere se avrebbe recuperato. Sta meglio e sta lavorando bene, ma non sarà della partita domani". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan. "Leao? Sta crescendo, non ha le stesse caratteristiche di Ibra e quindi dobbiamo capire bene come servirlo. Vedo in lui grande voglia di crescere e migliorare". (ANSA).