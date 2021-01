Dakar: Al Attiyah vince 3/a tappa auto, a Price la moto

ROMA, 05 GEN - Il pilota del Qatar Nasser Al Attiyah e l'australiano Toby Price hanno vinto la terza tappa della Dakar rispettivamente nella categoria auto e moto. All'arrivo Wadi ad-Dawasir nel sud dell'Arabia Arabia, Al Attiyah ha tagliato per primo il traguardo a bordo della sua Toyota. Al secondo posto si è classificato Henk Lategan (Toyota) a 2:27". Terzo con un ritardo di 4:05" il francese Stéphane Peterhansel. Giornataccia invece per lo spagnolo Carlo Sainz: partito benissimo e per lunghi tratti in testa, a un certo punto ha sbagliato strada, ed è finito fuori rotta con la sua Mini. Sul traguardo ha accusato un distacco di ben 31:02", in 17ma posizione. Nel settore moto, Price in sella alla Ktm ha chiuso la sua prova in 3h33:33", alle sue spalle l'argentino Kevin Benavides (Honda) in ritardo di 1:16", terzo l'austriaco Matthias Walkner (KTM) a 2:36". In classifica generale, al comando c'è l'americano Skyler Howes (KTM) oggi 4/o a 6:16" da Price. (ANSA).