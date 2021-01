Calcio: Liverpool ko a Southempton, rischia sorpasso United

ROMA, 04 GEN - Il Liverpool ha subito la seconda sconfitta stagionale in Premier League a Southampton (1-0), terza partita consecutiva senza vittorie per la squadra di Klopp che ora condivide il primo posto in classifica con il Manchester United. Ventiquattro ore dopo il crollo del Chelsea contro il Manchester City (1-3), il Liverpool è la seconda grande sconfitta di questa 17/a giornata che ha rimescolato completamente le carte. I Reds mantengono il loro primo posto per differenza reti, ma rischiano di ritrovarsi alle spalle del Manchester United, che giocherà a Burnley nel posticipo del 12 gennaio. Il gol-vittoria del Southampton lo ha segnato Danny Ings dopo nemmeno un minuto di gioco. (ANSA).