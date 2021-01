Covid: Juventus, positivo Alex Sandro

TORINO, 04 GEN - Alex Sandro è positivo al Coronavirus: lo comunica la Juventus. Il giocatore brasiliano, che aveva accusato lievi sintomi, è stato sopposto al test ed è stata rilevata la sua positività. "La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un'efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra", spiega il club bianconero nella nota. (ANSA).