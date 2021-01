Gretzky star anche sul green, prima hole in one

ROMA, 04 GEN - Prima hole in one della sua storia da golfista per Wayne Gretzky, leggenda canadese dell'hockey sul ghiaccio e padre della fidanzata di Dustin Johnson, numero 1 del green maschile. The Great One, miglior marcatore all-time della NHL, ha realizzato il suo primo "ace" il 31 dicembre scorso. Gretzky, da 140 yard e con un ferro 9 ha fatto centro alla buca 6 (par 3) dello Sherwood Country Club di Thousand Oaks, in California. "Non poteva esserci modo migliore per concludere questo 2020", il post su Instagram della moglie Janet. Gretzky ha ricevuto anche i complimenti di Dustin Johnson, fidanzato appunto con la figlia Paulina, modella e influencer americana. Dall'hockey al golf, la carriera di Gretzky continua all'insegna delle prodezze, sul ghiaccio come sul green. (ANSA).