Serie A: otto squalificati per un turno

ROMA, 04 GEN - Sono otto i calciatori squalificati, tutti per un turno, dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli incontri disputati ieri e validi per la 15/a giornata. Tre di loro erano stati espulsi durante le rispettivi gare e si tratta di Chabot dello Spezia, Lykogiannis del Cagliari - entrambi allontanati dal campo per doppia ammonizione - e Tonali del Milan, punito col rosso diretto per un 'grave fallo di gioco'. Erano invece diffidati, e con l'ammonizione subita ieri dovranno fermarsi, Domiguez (Bologna), Ekdal (Sampdoria), Estevez (Spezia), Leiva (Lazio) e Romero (Atalanta). (ANSA).