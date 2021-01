Non solo CR7, Mendes curerà immagine Joao Almeida

ROMA, 04 GEN - La notizia era nell'aria, adesso c'è anche l'ufficialità. La Polaris Sports di Jorge Mendes, lo storico procuratore che cura fra gli altri gli interessi di Cristiano Ronaldo e José Mourinho, sbarca nel mondo del ciclismo. Ne dà notizia la stessa società, con un tweet, in cui annuncia di avere "concluso un accordo di partnership che mira a ottimizzare le prospettive commerciali degli atleti portoghesi che l'azienda tedesca di rappresentanza dei ciclisti ha come clienti, sperando che possa essere un accordo fruttuoso e di successo". Mendes, in altre parole, gestirà l'immagine di Joao Almeida e Ruben Guerreiro, i due corridori portoghesi che si sono messi in mostra nell'ultimo Giro d'Italia di ciclismo: Almeida ha indossato per diversi giorni la maglia rosa, mentre Guerreiro è risultato il miglior scalatore della corsa di Rcs Sport. (ANSA).