Mondiale per club: designati gli arbitri, ci sono tre donne

ROMA, 04 GEN - La Fifa ha reso noti i nomi degli arbitri delle partite del Mondiale per club, in programma a Doha dal primo all'11 febbraio. Si tratta di sette direttori di gara, 12 assistenti e sette addetti al Var. Non ci sono italiani, ma spicca un trio femminile: si tratta della brasiliana Edina Alves Batista, che sarà assistita dalla connazionale Neuza Back e dall'argentina Marana de Almeida. L'Europa sarà rappresentata dall'olandese Danny Makkelie. Questo l'elenco completo dei 'fischietti': Edina Alves Batista (Brasile), Mario Escobar (Guatemala), Leodan Gonzalez (Uruguay), Danny Makkelie (Olanda), Mohammed Abdulla Mohammed (Emirati Arabi Uniti), Maguette Ndiaye (Senegal) e Abdelkader Zitouni (Tunisia). Assistenti: Mohamed Alhammadi (Emirati Arabi Uniti), Hasan Almahri (Emirati Arabi Uniti), Nicholas Anderson (Giamaica), Neuza Back (Brasile), Djibril Camara (Senegal), Mariana de Almeida (Argentina), Mario Diks (Olanda), Humberto Panjoj (Guatemala), El Hadji Malick Samba (Senegal), Hessel Steegstra (Olanda), Nicolas Taran (Uruguay) e Richard Trinidad (Uruguay). Assistenti Var: Khamis Al Marri (Qatar), Julio Bascuñán (Cile), Kevin Blom (Olanda), Drew Fischer (Canada), Nicolas Gallo (Colombia), Redouane Jiyed (Marocco) e Jochem Kamphuis (Olanda). (ANSA).