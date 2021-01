CR7 record anche sui social, 250 mln followers su Instagram

TORINO, 04 GEN - "250 milioni: che numero incredibile! Grazie a tutti, fate parte di questo viaggio": così Cristiano Ronaldo ringrazia i suoi followers su Instagram. Non solo record in campo, il fenomeno della Juventus raggiunge numeri pazzeschi anche sul web: sono 250 milioni, infatti, le persone che lo seguono sul noto social network. Il suo rivale Lionel Messi, per fare un esempio, è fermo a 175 milioni. (ANSA).