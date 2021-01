PSG-Everton trattano trasferimento definito di Kean

ROMA, 04 GEN - Il Paris Saint-Germain continua a pensare al futuro, ma anche al presente. Dopo l'arrivo sulla panchina dell'argentono Mauricio Pochettino - che ha preso il posto di Thomas Tuchel - le strategie del dg Leonardo non sono mutate. Il prossimo obiettivo del club parigino, secondo quanto riferisce Sky Sports UK, è quello di riscattare Moise Kean. A tal proposito si lavora per raggiungere un accordo di riscatto con l'Everton, la seconda squadra di Liverpool: le due società starebbero trattando il trasferimento definitivo dell'attaccante azzurro per un importo complessivo di 34 milioni di euro. (ANSA).