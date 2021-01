Calcio: Pioli 'con Juve nè decisiva nè passaggio consegne'

ROMA, 03 GEN - "Vogliamo essere ambizioni, non ci nascondiamo e puntiamo a vincere anche la prossima partita: ma contro la Juve, mercoledì, non sara' decisiva e non sara' un passaggio di consegne". Lo dice Stefano Pioli, tecnico del Milan capolista che nel turno infrasettimanale riceve a San Siro i campioni d'Italia. "E' troppo presto per parlare, ad aprile vedremo dove siamo in classifica e allora capiremo dove possiamo arrivare - ha aggiunto il tecnico, a Sky, dopo la vittoria a Benevento - La Juve viene da nove scudetti, la mia non e' modestia" (ANSA).