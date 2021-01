Calcio: Vidal zittisce critiche, calma è virtù dei forti

MILANO, 03 GEN - "La calma è la virtù dei forti" e una faccina a zittire le critiche. Così il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal risponde, con un post su Instagram, alle critiche dopo la gara contro il Crotone, che ha visto il cileno protagonista in negativo in entrambe le reti dei calabresi. Il cileno, sostituito dopo 45' e nel mirino anche del tecnico nerazzurro Conte ("deve tenere la testa bassa e pedalare, qua nessuno ha il posto assicurato"), ha inoltre condiviso un messaggio di un tifoso interista: "Non ascoltare nessuno! Sei un King e sono fiero che vesti la nostra maglia! Grande Arturo", si legge nel condiviso da Vidal. (ANSA).