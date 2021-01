Verona: Juric, Zaccagni deve continuare così

GENOVA, 03 GEN - "Sapevamo che non sarebbe stata una gara facile": esordisce così ai microfoni di Sky nel dopo partita Ivan Juric, tecnico del Verona vittorioso alla Spezia grazie a un gioiello del suo uomo mercato, Mattia Zaccagni. E proprio sul mercato e sul centrocampista Juric è chiaro: "È in fiducia, deve continuare cosi e raccogliere i frutti del suo lavoro. Il mercato? Non voglio destabilizzare l'ambiente, del mercato ne parlerà il direttore, la pensiamo allo stesso modo". (ANSA).