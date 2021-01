Calcio: Juve; Morata è out, a Udine ancora fuori Rabiot

TORINO, 03 GEN - Assenza dell'ultima ora per Andrea Pirlo: il tecnico della Juventus, infatti, perde Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo è stato escluso dai convocati a causa di un risentimento muscolare, al fianco di Cristiano Ronaldo giocherà dunque Dybala. Out dall'elenco per la sfida di questa sera contro l'Udinese anche Cuadrado e Rabiot, l'allenatore bianconero ha deciso di chiamare Di Pardo e Fagioli. (ANSA).