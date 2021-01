Covid: positivo nel Cagliari il difensore Carboni

ROMA, 03 GEN - Due positivi nel Cagliari a un'ora dalla gara casalinga con il Napoli: sono il giovane difensore Andrea Carboni e un componente dello staff. Entrambi - comunica il club - sono stati prontamente isolati come stabilito dalle normative. Negativi gli altri componenti del gruppo squadra che, in osservanza del protocollo, inizieranno l'isolamento fiduciario domiciliare, con la possibilità per tutti gli atleti di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita. (ANSA).