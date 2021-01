Calcio: Inter; contrattura al quadricipte per Lukaku

MILANO, 03 GEN - Problema muscolare per Romelu Lukaku nella gara contro il Crotone. L'attaccante belga, autore del momentaneo 4-2, è stato infatti sostituito al 75' della sfida per una contrattura al quadricipite della coscia destra. Condizioni che andranno quindi verificate nei prossimi giorni per il centravanti nerazzurro, con la squadra di Conte che nelle prossime due settimane dovrà sfidare Sampdoria, Roma, Fiorentina (in Coppa Italia) e Juventus. (ANSA).