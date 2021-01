Sci: Cdm; Vlahova in testa dopo prima manche slalom Zagabria

ZAGABRIA, 03 GEN - La slovacca Petra Vhlova in 58.27 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Zagabria, prima gara del 2021. Seconda l'austriaca Katharina Liensberger in 58.59 e terza la svizzera Michelle Gisin in 58.65. Per l'Italia - mentre e' quarta in 58.69 la campionessa Usa Mikaela Shiffrin - la migliore dopo la prova delle prime trenta atlete al via e' Irene Curtoni al momento 10/a in 1.00.09. Piu' indietro Marta Rossetti in 1.01.07 e Martina Peterlini in1.01.83. Si gareggia su uno dei piu' lunghi tracciati di slalom del circuito di cdm, una pista pero' non particolarmente difficile ma con condizioni meteo non ideali. Infatti c'è' poca neve e fa caldo con in più un po' di nebbia e molta umidita'. Il fondo cedevole e' stato cosi' trattato con il sale per tentare di consolidarlo. Seconda manche alle ore 16. (ANSA).