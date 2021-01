Calcio: primo rinforzo per lo Spezia, arriva Saponara

LA SPEZIA, 03 GEN - Primo rinforzo per lo Spezia nel mercato invernale: raggiunto infatti l'accordo con la Fiorentina per il prestito del fantasista Riccardo Saponara che arriverà in Liguria nei prossimi giorni. E' un pupillo dell'attuale ds degli aquilotti Mauro Meluso che a gennaio 2020 lo aveva portato a Lecce dove guidava il mercato dei pugliesi raccogliendo 14 presenze e tre reti. Adesso la nuova avventura con lo Spezia di Vincenzo Italiano, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. (ANSA).