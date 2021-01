Liga: in parità derby di Siviglia, Canales risponde a Suso

ROMA, 02 GEN - Finisce senza vincitori, con un gol per parte, il derby della capitale andalusa fra il Betis di Manuel Pellegrini e Siviglia di Julen Lopetegui. Gli ospiti erano andati in vantaggio al 3' del secondo tempo con l'ex milanista Suso, ma sono stati raggiunti dalla rete di Canales su rigore all'8'. Il Betis avrebbe potuto vincere alla mezz'ora della ripresa, ma Fekir ha fallito ancora dal dischetto. Nella sfida che oggi ha aperto la 17/a giornata della Liga, il Villarreal ha battuto il Levante per 2-1 con gol di Nino al 19' del primo tempo e Moreno al 9' della ripresa; inutile la rete dei valenciani con Leon al 28' sempre del secondo tempo. Questa sera, alle 21, il Real Madrid ospiterà il Celta Vigo a Valdebebas, nello stadio Alfredo Di Stefano. L'Atletico Madrid capolista sarà in campo domani, alle 16,15, sul campo dell'Alaves. (ANSA).