Pancalli, parole Papa Francesco ispirazione tutti sportivi

ROMA, 02 GEN - "Il Santo Padre ci offre una straordinaria occasione di riflessione sull'importanza dello sport nella società contemporanea e su quei valori che dovrebbero guidare ogni sportivo nelle competizioni come nella vita. I concetti espressi rappresentano una fonte d'ispirazione per tutti gli appassionati di sport e un invito a vivere ogni competizione, di qualunque genere essa sia, come un'occasione di crescita individuale e collettiva. Papa Francesco regala così alla famiglia sportiva internazionale un meraviglioso augurio per il nuovo anno, nel segno dello sport come strumento di inclusione e di solidarietà". Così Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, riferendosi alle parole del Papa nell'intervista alla Gazzetta dello Sport. "Papa Francesco - prosegue Pancalli - rappresenta un punto di riferimento per tutti noi. I pensieri dedicati ad Alex nei giorni immediatamente successivi al drammatico incidente ed oggi al movimento sportivo paralimpico dimostrano, ancora una volta, la sua grande attenzione nei confronti degli atleti paralimpici e di tutti coloro che sono impegnati nella promozione di uno sport senza barriere. Facciamo nostro il suo auspicio, affinché 'lo sport possa dare il proprio contributo alla globalizzazione dei diritti'". "Il Santo Padre ci ha consegnato dunque un documento prezioso, un contributo fondamentale per la realizzazione di un'idea di sport più a misura delle persone. Un patrimonio di riflessioni che aiuterà ciascuno di noi ad adottare le scelte future non solo con l'obiettivo di raggiungere successi sul piano sportivo ma anche e soprattutto per favorire una cultura della partecipazione, dei diritti e del dialogo fra le persone e fra i popoli", conclude Pancalli. (ANSA).